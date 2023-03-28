Евгений Павлов избран вице-спикером горсовета Липецка

На очередной сессии горсовета Липецка единогласно новым заместителем председателя парламент избран управляющий отделения фонда пенсионного и социального страхования РФ по Липецкой области Евгений Павлов. Об этом сообщила пресс-служба горсовета. Место стало вакантным после избрания Евгении Фрай председателем на прошлой сессии 28 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Господин Павлов будет исполнять обязанности вице-спикера на общественных началах, без отрыва от основного места работы в Фонде социального страхования.

Евгений Павлов впервые избрался депутатом горсовета в сентябре 2020 года. Входит в состав комиссии по бюджету и муниципальной собственности и комиссии по образованию, культуре, спорту и делам молодежи.

Владимир Зоркий