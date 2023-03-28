Двух сестер вернули в Нижний Новгород после ареста родителей в Одессе

Двенадцатилетнюю Веронику и семилетнюю Диану вернули в Нижний Новгород после ареста их родителей в Одессе по подозрению в пособничестве России. Родители девочек нижегородцы, некоторое время назад они уехали в Одессу на работу и взяли детей с собой, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Служба безопасности Украины арестовала родителей девочек 7 декабря 2022 года. Временно дети жили у друзей семьи. Возвращению девочек домой содействовали посольства в Армении и Молдове и украинская сторона. От молдавской границы до Нижнего Новгорода девочек сопровождала уполномоченный по правам человека в регионе Оксана Кислицына. Детей передали их бабушкам, опекуном назначена тетя девочек.

«Пока родители сестер по надуманным обвинениям задержаны украинскими спецслужбами, говорить о полной победе рано. Впереди еще много работы по освобождению папы и мамы Вероники и Дианы»,– считает Оксана Кислицына.

Елена Ковалева