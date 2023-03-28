Контроль за реконструкцией трассы М-7 в Башкирии обойдется в 285 млн рублей

ФГБУ «Дирекция мониторинга дорожной деятельности федерального дорожного агентства» (Росдортехнология) на конкурсе 17 апреля выберет подрядчика для проведения строительного и производственно-экологического контроля строительства и реконструкции 65-километрового участка трассы М-7 в обход населенных пунктов Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово, Асяново в Башкирии. Как сообщается на сайте госзакупок, начальная цена контракта определена в 285,5 млн руб., он будет оплачен из средств компании.

Окончание работ запланировано на 30 сентября 2025 года. Исполнитель должен контролировать работы по ликвидации недостатков в течение восьми лет на искусственном сооружении, шести — на основании дорожной одежды, пяти — на барьерном ограждении и так далее.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в январе текущего года Росдортехнология по итогам конкурса заключила контракт с ФКУ „Приуралье“ Росавтодора на проведение строительного и производственно-экологического контроля при строительстве и реконструкции участков трассы М-7 в Башкирии. Стоимость контракта составила 437,6 млн руб.

Майя Иванова

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