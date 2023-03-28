«Кубань-Полимер» инвестирует 800 млн рублей в производство импортозамещающих сополимеров

ООО «Кубань-Полимер» вложит 800 млн руб. в строительство в Краснодаре производства сополимеров и редиспергируемых порошков на основе винилацетат-этилена. Для этого территориальное управление Росимущества в Краснодарском крае и Адыгее предоставило компании в аренду участок площадью 11 954 кв. м, сообщает пресс-служба федерального ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Росимущества Фото: пресс-служба Росимущества

Для строительства импортозамещающего производственного комплекса ООО «Кубань-Полимер» планирует увеличить количество выпускаемой продукции. Сообщается, что она включена в план мероприятий по импортозамещению в отрасли химической промышленности РФ до 2024 года.

«Создание производственного комплекса позволит обеспечить выпуск продукции, необходимой в условиях введенных санкций со стороны иностранных государств и международных организаций»,— говорится на сайте Росимущества.

ООО «Кубань-Полимер» является крупнейшим в стране производителем редиспергируемых полимерных порошков-добавок для производства сухих строительных смесей, латексов, клеевых материалов, гипсокартона и пластификаторов. Предприятие ежегодно выпускает 15 тыс. тонн редиспергируемых полимерных порошков.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Кубань-Полимер» зарегистрировано в Тимашевске в 1999 году. Компания занимается производством клеев. Гендиректором компании является Иван Тютхин. В 2022 году выручка компании составила 2,7 млрд руб., чистая прибыль — 686,1 млн руб.

Татьяна Ручкина

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