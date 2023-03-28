Губернатор Прикамья напомнил главам муниципалитетов о портале «Управляем вместе»

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин напомнил руководителям муниципалитетов о необходимости работать с региональным порталом «Управляем вместе». «В отношении к “Управляем вместе” ничего не меняется. Кто бы что ни думал, мы продолжаем считать его одним из каналов для общения с жителями. Не хочется постоянно об этом говорить, но качество работы с обращениями, своевременность, объективность — это зона вашей ответственности»,— заявил губернатор на заседании совета глав муниципальных и городских округов.

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Портал «Управляем вместе» появился в 2017 году по инициативе Максима Решетникова, возглавлявшего регион на тот момент. Функционально портал похож на столичные сайты «Активный гражданин» и «МоскваНашГород. Портал мэра Москвы Сергея Собянина». На «Управляем вместе» жители края могут следить за качеством дорожных работ, объектов благоустройства, реализацией приоритетных инфраструктурных проектов, а также оставлять свои жалобы или обращения.

Как сообщил на совете глав министр информационного развития Пермского края Петр Шиловских, на данный момент жители региона чаще всего обращаются на портал «Управляем вместе» с жалобами на недостаточное качество зимнего содержания улиц (снег, гололед), несанкционированные свалки, отсутствие освещения, а также на проблемы, связанные с ЖКХ. В 2023 году по обращениям на портал было решено более 11 тыс. проблем. Среднее время ответа на сообщения жителей — более пяти рабочих дней.

Наиболее результативно работают с обращениями на «Управляем вместе» администрации Березников, Чайковского и Верещагинского городских округов. Самые низкие показатели по решению проблем, указанных в обращениях на портале, демонстрируют Осинский городской округ, а также Красновишерский и Березовский муниципальные округа.