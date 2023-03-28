Средний размер микрозайма в Татарстане сократился на 5,2%

В Татарстане по итогам февраля этого года средняя сумма микрозайма составила 8,5 тыс. руб., что на 5,2% меньше, чем месяцем ранее. Об этом говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй

Татарстан занял десятое место среди регионов РФ с наибольшей средней суммой микрозайма. На первой строчке оказался Ставропольский край, где средний размер микрозайма составил 11,4 тыс. руб. В тройку также вошли Москва (10,4 тыс. руб.) и Ханты-Мансийский автономный округ (9,9 тыс. руб.).

В РФ в среднем размер микрозайма в феврале составил 8,8 тыс. руб., что на 4,7% меньше, чем месяцем ранее.

"Ъ-Казань"