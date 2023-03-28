Самарская область на 100% восстановила объекты города-побратима Снежное

Самарская область завершила работы на всех 82 объектах города-побратима Снежное, которые были запланированы на 2022 год. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Азаров во время рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается на сайте главы государства.

«Это и школы, и детские садики, и котельные, и дома, и объекты инженерной инфраструктуры, и дорожного строительства. Все выполнено на 100 процентов»,– цитируются в сообщении слова Дмитрия Азарова.

Кроме того, по словам губернатора Самарской области, потраченные на эти цели 1165 млн руб. «полностью возвращена региону из федерального бюджета». В текущем году продолжится оказание помощи городу Снежное.

Самарская область заключила договор с городом Снежное в мае минувшего года. Она стала первым субъектом РФ, который договорился о сотрудничестве с муниципалитетом ДНР.

Георгий Портнов