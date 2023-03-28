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Возбуждено уголовное дело о невыполнении своих обязанностей сотрудниками саратовского управления ветеринарии

Следственное управление СКР по Саратовской области возбудил уголовное дело в отношении неустановленных сотрудников управления ветеринарии правительства Саратовской области своих обязанностей при осуществлении деятельности по обращению с безнадзорными животными по ч. 1 ст. 293 УК РФ («халатность»). Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Поводом для возбуждения дела стало происшествие 25 марта этого года, на 3-м Дивном проезде Саратова бездомная собака укусила 13-летнюю девочку, у нее диагностированы раны пальцев кисти и голени.

В надзорном органе отметили, что несмотря на принимаемые властями Саратовской области меры по борьбе с большим количеством безнадзорных животных, ситуация в целом не улучшается.

По данным надзорного органа, в субъекте продолжают фиксировать нападение бездомных собак на людей, в том числе и на детей. В уполномоченные организации ежедневно поступают заявки на отлов бродячих животных, но ситуация не меняется.

«Исполнение законодательства в указанной сфере находится на личном контроле прокурора Саратовской области Сергея Филипенко. В прокуратуре Саратова работает соответствующая горячая линия, что позволяет оперативно реагировать на сообщения об агрессивном поведении собак, о необходимости их отлова», — пояснилм в прокуратуре.

По мнению господина Филипенко, проблема с бродячими животными не решается, так как у уполномоченных органов нет отсутствия системной работы, положительный опыт других регионов не учитывается.

Прокуратура взяла на контроль расследование дела.

Сергей Петунин

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