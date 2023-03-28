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обновлено 14:18

Городская КСП предложила способы сокращения дефицита бюджета

Пермская дума сегодня на пленарном заседании в двух чтениях утвердила предложенные мэрией поправки в бюджет города на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. В результате внесенных изменений доходы бюджета в текущем году увеличены на 137 млн руб., а расходы — на 236 млн руб. Таким образом, дефицит бюджета в 2023 году вырос на 99 млн руб. и составит 9,9%, приблизившись к максимально возможному показателю в 10%.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Первый заместитель главы Перми Эдуард Хайруллин напомнил, что дефицит в этом году и так был запланирован. Его увеличение чиновник объяснил ростом расходов в связи с необходимостью выделения средств на выплаты за изымаемые помещения жильцам аварийного дома на ул. Куйбышева, 143, который был экстренно расселен.

Тем не менее депутаты попросили администрацию внимательнее отнестись к дефициту и разработать план «антикризисных мер» на случай, если ситуация в экономике в целом будет ухудшаться.

Председатель думского комитета по бюджету и налогам Наталья Мельник с этой просьбой обратилась также к председателю городской контрольно-счетной палаты Марии Батуевой. «Все-таки у нас предельный дефицит бюджета. Хотелось бы наметить какой-то план мероприятий, которые позволили бы нам увеличить доходную часть»,— пояснила госпожа Мельник.

Председатель КСП ответила, что, по ее мнению, стоит активнее бороться с разного рода задолженностью: увеличивать собираемость платы за парковочные места и за фактическое использование земли, своевременно взыскивать штрафы и пени. «Кроме того, нужно способствовать созданию новых рабочих мест — это НДФЛ, а также стараться создавать условия для увеличения количества предпринимателей — это тоже налоги»,— сказала Мария Батуева.

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