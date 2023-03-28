Структура мэрии Уфы намерена арендовать эвакуаторы за 20 млн рублей

МБУ «По благоустройству и содержанию автопарковочных мест» Уфы на аукционе 6 апреля выберет арендодателя автоэвакуаторов с экипажем, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта определена в 20 млн руб., он будет профинансирован из собственных средств заказчика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Услуги необходимо оказывать с момента заключения договора до конца текущего года. Задержанные автомобили необходимо перемещать на специализированную стоянку МБУ. Арендная плата одного перемещения автомобиля на штрафстоянку будет стоить от 850 руб. за легковой автомобиль категории «А» до 5,1 тыс. руб. за перемещение негабаритного транспортного средства.

Всего требуется семь автоэвакуаторов. Они должны быть не ранее 2020 года выпуска, в исправном состоянии.

Майя Иванова

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