Экс-полицейский из Сочи приговорен к трехмиллионному штрафу за взятку

Краснодарский краевой суд (ККС) ужесточил приговор бывшему сотруднику МВД Ивану Сильникову, который признан виновным в получении крупной взятки, судебный акт опубликован в картотеке ККС. Ранее Хостинский суд Сочи приговорил экс-полицейского к выплате штрафа в сумме 2 млн руб., но краевой суд увеличил эту сумму до 3 млн руб.

Как следует из материалов суда, противоправная деятельность полицейского была выявлена сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю. Иван Сильников служил в должности участкового уполномоченного УМВД России по городу Сочи. В мае 2020 года к полицейскому обратилась местная жительница, которая сообщила о том, что в отношении ее сына должна быть проведена проверка о его возможной причастности к преступлению. Женщина просила организовать вынесение постановления об отказе в возбуждении уголовного дела против ее сына. Участковый уполномоченный Сильников согласился помочь при условии передачи ему взятки в сумме 400 тыс. руб.

Дальнейшие действия полицейского проходили под контролем сотрудников ФСБ, после поучения денежных средств, часть которых оказалась муляжами, он был задержан. В ходе следствия и суда Иван Сильников признал вину и раскаялся.

Анна Перова, Краснодар