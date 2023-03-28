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Коммерсантъ FM
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ФБР несколько лет следило за первой женой Трампа

ФБР США вело многолетнее расследование в отношении первой жены Дональда Трампа из-за ее возможных связей с чехословацкой разведкой. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на документы ФБР, попавшие в его распоряжение. Расследование велось в 1990-е годы сразу в нескольких странах.

Как следует из информации, полученной ФБР, представителям этой спецслужбы сразу в Канаде и ряде европейских стран было поручено собрать информацию о том, как Иване Зельничковой удалось эмигрировать из Чехословакии сначала в Австрию, а потом в Канаду. Проверялось также дело о ее разводе с Дональдом Трампом.

В одном из документов, датированных 1989 годом, бюро рекомендует начать предварительное расследование в отношении госпожи Трамп на основании информации, полученной от источника. Правда, автор документа оговаривается, что «неизвестно, не являются ли обвинения следствием зависти по отношению к ее богатству и славе». Следствие велось контрразведывательным подразделением ФБР и продолжалось, судя по документам, как минимум два года.

Ивана Трамп родилась в 1949 году в городе Готвальдов, а покинула Чехословакию в 1971 году, выйдя замуж за гражданина Австрии. Затем она переехала в Канаду. В 1976 году она познакомилась с Дональдом Трампом и вышла за него замуж в следующем году. Пара развелась в 1990 году.

После смерти госпожи Трамп в прошлом году агентство Bloomberg воспользовалось законом о свободе информации и получило 190 страниц ранее засекреченных документов, которые бюро перед передачей тщательно отредактировало. В расследовании отмечалось, что в 1990 году Ивана Трамп, ранее не замеченная в помощи или хотя бы сопереживании чехословацким диссидентам, посетила Прагу и встретилась с одним из ведущих тогда диссидентов Вацлавом Гавелом, который позже стал президентом Чешской Республики. В документе отмечалось, что весьма информированный и доверенный источник сообщил сотрудникам ФБР, что господин Гавел подарил Иване Трамп книгу со своим автографом.

В ближайшие месяцы бюро пообещало передать Bloomberg другие документы, касающиеся интереса ФБР к первой жене Дональда Трампа.

Андрей Келекеев

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