«Россети Тюмень» повысили надежность электроснабжения месторождений нефти и газа в ЯНАО

Компания «Россети Тюмень» завершила плановый ремонт линии электропередачи (ЛЭП) 110 кВ «Муравленковская – Барсуковская» в ЯНАО. Этот объект участвует в электроснабжении инфраструктуры Муравленковского, Барсуковского и Комсомольского месторождений углеводородов.



В ходе ремонта энергетики переставили 4 опоры ЛЭП на новые железобетонные фундаменты и заменили 26 гасителей вибрации, применяемых для повышения устойчивости проводов к ветровым нагрузкам и другим природным воздействиям, свойственным Арктическому региону.

Кроме того, поскольку ЛЭП «Муравленковская – Барсуковская» расположена в труднодоступной заболоченной местности, «Россети Тюмень» привлекли 8 единиц спецтехники, в том числе вездеходы, бурильно-крановые машины и копер. Общая стоимость работ составила порядка 7 млн рублей.