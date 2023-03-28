Участникам СВО начнут выдавать земельные участки в Крыму с 7 апреля

Выдачу документов на получение земли участникам СВО планируют начать в Крыму 7 апреля. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Официальный Telegram-канал Главы Республики Крым Фото: Официальный Telegram-канал Главы Республики Крым

Как отмечает господин Аксенов, земельные участки будут равны по стоимости и обеспечены необходимой инфраструктурой. Наделы будут находиться вблизи моря на западном берегу Крыма.

«Коммуникации и инженерные сети подведут планомерно, работа в этом направлении уже ведется»,— подчеркивает господин Аксенов.

Напомним, Сергей Аксенов осенью прошлого года пообещал мобилизованным участникам СВО выплаты в 200 тыс. руб. А квартиру президента Украины Владимира Зеленского национализировать для помощи малоимущим семья полуострова.

Олег Исаев

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