Участникам СВО начнут выдавать земельные участки в Крыму с 7 апреля

Выдачу документов на получение земли участникам СВО планируют начать в Крыму 7 апреля. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
Фото: Официальный Telegram-канал Главы Республики Крым
Как отмечает господин Аксенов, земельные участки будут равны по стоимости и обеспечены необходимой инфраструктурой. Наделы будут находиться вблизи моря на западном берегу Крыма.
«Коммуникации и инженерные сети подведут планомерно, работа в этом направлении уже ведется»,— подчеркивает господин Аксенов.
Напомним, Сергей Аксенов осенью прошлого года пообещал мобилизованным участникам СВО выплаты в 200 тыс. руб. А квартиру президента Украины Владимира Зеленского национализировать для помощи малоимущим семья полуострова.
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