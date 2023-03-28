Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, сколько машин иранского производителя планируется поставить в РФ, а также о возможном открытии в стране дилерских центров марки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Fars Media Corporation Фото: Fars Media Corporation

17 марта состоялась пресс-конференция, посвященная приходу на российский рынок иранского автомобильного бренда Saipa. Автодилер из РФ намерен до 1 июня завезти в страну 1 тыс. машин, а за первый год продаж реализовать у нас 10 тыс. Пока договор заключен на три года, и по нему планируется продать в России 45 тыс. иранских авто. Вроде бы не так много, но в планах и создание автопредприятия по производству Saipa, предположительно, в Санкт-Петербурге, а также открытие в ближайший год 120 дилерских центров марки в европейской части нашей страны. План просто фантастический.

Напомню, что у бренда Lada, например, в РФ три сотни дилерских центров. И с тем же успехом можно было бы объявить, что машинами Saipa будут торговать в каждом отделении «Почты России», — цифра была бы еще более убедительной. Но, вероятно, надо сказать два слова о самих автомобилях. Первыми моделями Saipa на нашем рынке станут компактный седан Saina и хэтчбек Quik. Обе машины построены на платформе Mazda середины 80-х годов прошлого века. Вершину модельного ряда венчает седан Shahin — здесь «прототип» уже посвежее, это Toyota Corolla, снятая с производства всего-то четыре года назад.

Но не торопитесь морщиться — цена на вышеупомянутые автомобили обещает быть от 1 млн руб. до 1,7 млн руб. Сопоставимых по прайс-листу новых машин на нашем рынке сегодня фактически нет. Но если вы все же не готовы довериться иранскому автопрому, а хотите и дальше эксплуатировать японское или европейское авто, которое у вас в собственности, то есть новость и для вас. По словам советника и представителя по Ирану Евразийского бизнес-совета Аббаса Мирзаи Гази, есть намерение построить в России два-три завода по выпуску «альтернативных» запчастей для иномарок. Как он подчеркнул, «43 года наша страна под санкциями, и у нас достаточный опыт». А у России, которая только в начале этого большого пути, есть стимул к сотрудничеству.