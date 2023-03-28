Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Площадь у оперного театра в Челябинске сменит название

Площадь Ярославского перед Челябинским театром оперы и балета имени Глинки сменит название. Депутаты гордумы на очередном заседании единогласно поддержали ее переименование в площадь Искусств, инициатором которого выступило руководство театра.

Фото: Ирина Созыкова, Коммерсантъ

Фото: Ирина Созыкова, Коммерсантъ

Емельян Ярославский (1878 – 1943), в честь которого названа площадь, - российский революционер, советский партийный и государственный деятель, идеолог и руководитель антирелигиозной политики.

Театр оперы и балета – единственное здание, имеющее адресную привязку к площади Ярославского, однако рядом находятся и другие учреждения культуры. Среди них Государственный исторический музей Южного Урала, концертный зал имени Прокофьева, камерный театр, музей изобразительных искусств, органный зал «Родина».

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...