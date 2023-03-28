Площадь у оперного театра в Челябинске сменит название

Площадь Ярославского перед Челябинским театром оперы и балета имени Глинки сменит название. Депутаты гордумы на очередном заседании единогласно поддержали ее переименование в площадь Искусств, инициатором которого выступило руководство театра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Созыкова, Коммерсантъ Фото: Ирина Созыкова, Коммерсантъ

Емельян Ярославский (1878 – 1943), в честь которого названа площадь, - российский революционер, советский партийный и государственный деятель, идеолог и руководитель антирелигиозной политики.

Театр оперы и балета – единственное здание, имеющее адресную привязку к площади Ярославского, однако рядом находятся и другие учреждения культуры. Среди них Государственный исторический музей Южного Урала, концертный зал имени Прокофьева, камерный театр, музей изобразительных искусств, органный зал «Родина».