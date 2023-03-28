Сварщик предприятия в Ижевске перевел мошенникам 310 тысяч рублей за интимные услуги

В столице Удмуртии в полицию обратился 27-летний сварщик предприятия, который рассказал о хищении у него 310 тыс. руб. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, предлогом для совершения преступления стало предоставление интимных услуг.

Как рассказал мужчина, он выбрал анкету понравившейся девушку на сайт интимных услуг, после чего ему позвонил «менеджер», который заявил о блокировке сайта якобы из-за неверных переводов. Для восстановления работы оказалось необходимо внести средства.

Мужчина эти требования выполнил. Однако после очередного требования о внесении дополнительных средств, потерпевший перестал отвечать на звонки и обратился в полицию. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Отмечается, что аналогичным способом мошенники похитили более 900 тыс. руб. у жителей Удмуртии с начала года.