В Петербурге женщина умерла во время застолья, упав на осколки бутылки

Следственные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела по факту смерти 61-летней женщины в Санкт-Петербурге, сообщила «Фонтанка» во вторник, 28 марта. Погибшая упала на разбитую бутылку водки во время застолья со знакомыми.

Инцидент произошел накануне в квартире на улице Руднева, где проживает знакомая семейная пара погибшей. По предварительным данным, бывшая в сильном алкогольном опьянении женщина уронила на пол бутылку водки, после чего, поскользнувшись, упала на осколки и поранила ногу. Рану ей помогли перемотать хозяева, вызвав скорую помощь только когда женщине стало плохо. Прибывшие медики констатировали смерть гостьи.

Труп направлен в морг для установления точной причины смерти. Хозяев квартиры временно доставили в помещение для задержанных.

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