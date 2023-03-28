В 2022 году в Белгородской и Курской областях значительно увеличилось число убийств и покушений

В регионах РФ, расположенных вблизи зоны специальной военной операции, в минувшем году отмечен существенный рост числа убийств и покушений на убийство. В частности, в Белгородской области зарегистрированное число убийств и покушений увеличилось по сравнению с 2021 годом с 52 до 102, в Курской — с 58 до 89. Такие данные приводятся в докладе адвокатского объединения «Травмпункт», подготовленного по официальным данным региональных судебных департаментов, Генпрокуратуры и МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Одной из причин такого изменения статистики, по мнению авторов, может быть специальная военная операция: мировой опыт показывает, что боевые действия неизбежно влияют на их непосредственных участников и на гражданских лиц в зоне конфликта.

Но и в ряде регионов, географически не соприкасающихся с зоной СВО, исследователи обнаружили рост: количество убийств и покушений на убийство в Тамбовской области за год выросло с 26 до 44, в Кировской — с 45 до 62, в Бурятии — со 134 до 177, в Москве — с 269 до 413.

Доклад «Закономерности роста насилия в странах, участвовавших в вооруженных конфликтах» подготовили адвокаты, специализирующиеся на защите жертв насильственных преступлений. Авторы отмечают, что в России в 2022 году впервые за 20 лет возросло количество убийств и покушений на них. До сих пор происходило их «устойчивое сокращение»: с 32 265 случаев в 2002-м до 7332 в 2021-м. В 2022 году убийств и покушений на убийство в РФ стало больше на 4% — 7628 случаев, ссылаются адвокаты на данные Генеральной прокуратуры РФ.

Владимир Зоркий