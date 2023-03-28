Аферист под видом англичанина выманил 1 млн рублей у жительницы Арзамаса

Полиция в Арзамасе расследует уголовное дело о мошенничестве по заявлению местной жительницы, сообщили в главном управлении Нижегородской области. Потерпевшая заявила, что перевела 1 млн руб. предполагаемому аферисту, с которым она общалась в интернет-переписке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Неизвестный представился в соцсети предпринимателем из Лондона и сообщил о намерении приехать в Россию и открыть в Арзамасе бизнес. Для этого он якобы отправил потерпевшей свои вещи и попросил перевести на указанные счета 1 млн руб. Позднее с женщиной связался «курьер», который по легенде занимался доставкой груза из столицы Великобритании и просил оплатить доставку из-за границы.

В итоге мужчина, представившийся англичанином, перестал выходить на связь. Полиция ищет предполагаемого мошенника и его вероятного подельника.

Владимир Зубарев