Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 15:13

Главврача больницы в Новосибирской области уволили после жалобы пациента в эфире радио

Радиослушатель из Новосибирской области пожаловался во время прямого эфира начальнику отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры региона Павлу Илык на главврача Чистоозерной районной больницы. По словам мужчины, руководитель медучреждения неоднократно на руководящую должность – «заведующего отделением, без уведомления министерства здравоохранения Новосибирской области назначал свою супругу».

Прокуратура по данному факту провела проверку, после чего главврач был привлечен к дисциплинарной ответственности и уволен из учреждения. Прокурор области Александр Бучман внес представление министру здравоохранения Новосибирской области.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Лолита Белова

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...