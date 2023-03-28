Главврача больницы в Новосибирской области уволили после жалобы пациента в эфире радио

Радиослушатель из Новосибирской области пожаловался во время прямого эфира начальнику отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры региона Павлу Илык на главврача Чистоозерной районной больницы. По словам мужчины, руководитель медучреждения неоднократно на руководящую должность – «заведующего отделением, без уведомления министерства здравоохранения Новосибирской области назначал свою супругу».

Прокуратура по данному факту провела проверку, после чего главврач был привлечен к дисциплинарной ответственности и уволен из учреждения. Прокурор области Александр Бучман внес представление министру здравоохранения Новосибирской области.

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Лолита Белова