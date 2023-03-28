В Сочи обустроят новый спортивный сквер

В Сочи начались работы по обустройству нового сквера со спортивной инфраструктурой на территории курортного поселка Красная Поляна. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
Фото: пресс-служба администрации Сочи
Сквер появится неподалеку от школы №65 на улице Вознесенской. Ранее территорию использовали для военно-спортивной подготовки молодежи. Местные жители называли это место «военный городок».
«Большинство жителей указало на необходимость расширения общедоступных спортивных и рекреационных пространств. В перспективе сквер будет разделен на три части — спортивную школьную, спортивную общую и рекреационную зоны»,— отметил глава администрации Адлерского внутригородского района Сочи Виктор Хрущев.
Первая из обустраиваемых зон будет включать тир, плац, универсальную спортивную и гимнастические площадки, трибуны для зрителей, полосу препятствий, беговую дорожку. На территории в дальнейшем будут сдавать нормы ГТО.
Муниципальную ярмарку, находящуюся на месте строительства, перенесут на центральную улицу поселка — Защитников Кавказа. Она откроется в начале апреля.
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