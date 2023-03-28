В Татарстане за 25 лет объемы негативного воздействия на атмосферу сократились почти на четверть

За последние 25 лет объемы негативного воздействия на атмосферный воздух в Татарстане снизились почти на четверть. Об этом на пресс-конференции сказал глава Минэкологии региона Александр Шадриков.

«Но это нас не должно успокаивать ни в коем случае абсолютно. Как я не раз говорил, наш KPI — ноль жалоб от населения. То, к чему мы должны стремиться», — отметил господин Шадриков.

Он добавил, что за последние четыре года в Татарстане количество превышений предельно-допустимых показателей загрязняющих веществ в воздухе упало в 3,6 раза.

"Ъ-Казань"