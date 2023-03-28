В Самарской области в течение недели фиксируют температурные рекорды

В понедельник, 27 марта, в Самарской области седьмой день подряд установлены температурные рекорды. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Теплее всего было в поселке Авангард Нефтегорского района, где 27 марта температура воздуха достигла +17,8°С, перекрыв предыдущий рекорд для этого дня сразу на 4°С. В Большой Глушице и Безенчуке воздух прогрелся до +17,4°С.

Температурные максимумы также зарегистрировали в понедельник в Клявлино (+12,8°С), Челно-Вершинах (+14,3°С), Новодевичьем и Серноводске (+16,1°С), Самаре (+16,3°С), Сызрани (+16,6°С) и Кинель-Черкассах(+16,8°С) и на метеостанции Аглос в Волжском районе (+17,2°С).