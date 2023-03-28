Экс-следователь из Петербурга получил условный срок по делу о взятке

Суд в Петербурге огласил приговор бывшему старшему следователю Следственного управления УМВД по Московскому району ГУ МВД Игоря Левченко по делу об особо крупной взятке. Об этом 28 марта сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Левченко задержан 15 марта 2017 года по подозрению в получении взятки размером в 500 тыс. евро за решение по уголовному делу, находящемуся у него в производстве. Экс-следователь признал вину во всем статьям — по приготовлению к преступлению (ч. 3 ст. 30 УК РФ), получению взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и превышению должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

Суд назначил Левченко 8 лет условно с испытательным сроком три года с лишением права занимать должности на госслужбе сроком на пять лет.

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