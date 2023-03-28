Дума Чайковского утвердила новую схему избирательных округов

Чайковская дума утвердила новую нарезку избирательных округов, предложенную местной избирательной комиссией. По новой схеме 19 депутатов будут представлять избирателей городской части муниципалитета, а шесть — избираться жителями сельских территорий. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В конце февраля этого года Чайковская дума приняла изменения в устав городского округа и отказалась от проведения выборов по многомандатным округам. Теперь депутатов представительного органа предлагается выбирать по 25 одномандатным округам. Осенние выборы в новый созыв думы пройдут по одномандатным округам.