В Анапе начали ремонт детского лагеря «Юбилейный»

В Анапе начали реконструкцию корпусов и помещений детского оздоровительного лагеря «Юбилейный» на Пионерском проспекте. Об этом сообщила пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Здравница находилась более 10 лет в полуразрушенном состоянии, уточнили в мэрии. Масштабный ремонт проведут в четырех жилых корпусах, административном здании и столовой. Проект реконструкции предусматривает озеленение, благоустройство территории, создание амфитеатра на 500 мест, спортивного блока с баскетбольной, футбольной, волейбольной площадками и беговыми дорожками.

«Анапа всегда была детской здравницей, и очень важно, что новый импульс в развитии сейчас получает такое направление, как детский отдых. Рассчитываю, что вашему примеру последуют другие инвесторы»,— отметил глава города Василий Швец.

Инвестор проекта Василий Димоев сообщил, что в настоящее время часть номеров готова к приему гостей. Там провели ремонт, завезли мебель. Более 90% поставщиков — производители из Краснодарского края. Полноценную детскую смену лагерь примет уже в июне текущего года. Проектом предусмотрен охват направлений спорта, образования и отдыха.

Работу здравницы планируют сделать круглогодичной. В настоящее время реализуется первый этап реконструкции. В дальнейшем пройдет строительство 50-метрового открытого бассейна, строительство культурного центра и развитие территории.

В апреле прошлого года ДОЛ «Юбилейный» в Анапе, бывшее владение Минобороны РФ, был выставлен на продажу за 479 млн руб. Торги проводила госкорпорация Дом.РФ. В состав лота вошли 50 объектов недвижимости и право аренды федерального земельного участка площадью 10 га. Тогда эксперты заявили, что лагерь не подлежит восстановлению, поскольку находится в «удручающем» состоянии.

Анастасия Донскова

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