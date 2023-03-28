Участок на правом берегу набережной Мойки в Петербурге закроют на капремонт до октября

На правом берегу набережной реки Мойки от Поцелуева до Краснофлотского мост стартовал капитальный ремонт, который продлится до октября 2023 года. Движение на участке длиной 35 метров будет ограничено, сообщили 28 марта в пресс-службе «Мостотреста».

Подрядчик АО «Стройинвест» уже начал выполнение работ. Сейчас он полностью демонтировал перильное ограждение и карнизные камни. В ходе работ ему также предстоит разобрать старую бутовую кладку и заменить ее на новую железобетонную стенку набережной на основании из буронабивных свай. Кроме того, компания отреставрирует гранитные элементы набережной, карнизные камни и чугунные решетки. На место их вернут после проведения благоустройства.

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