Навигация судов на подводных крыльях «Валдай» начнется в Нижегородской области 1 мая

Пассажирская навигация судов на подводных крыльях «Валдай 45Р» начнется в Нижегородской области с 1 мая 2023 года. Об этом сообщается на официальном сайте компании-перевозчика «Водолет». По данным компании, предварительная продажа билетов на летний период стартует 1 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», в распоряжении «Водолета» находится четыре СПК «Валдай 45Р». В 2022 году они курсировали по 14 маршрутам и перевезли 68,3 тыс. человек. В 2023 году областные власти планируют запустить на Волгу 120-местное скоростное судно «Метеор-120Р», оно должно начать работу на регулярных пассажирских маршрутах из Нижнего Новгорода в Казань, Кострому и Ярославль.

Андрей Репин