НБКИ: средний размер микрозайма в Нижегородской области сократился на 6,2%

В Нижегородской области средний размер микрозайма в феврале составил 8,2 тыс. руб., сократившись к январю 2023 года на 6,2%, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

В целом по России размер «займа до зарплаты» в прошедшем месяце снизился на 4,7%, до 8,8 тыс. руб. Наибольший размер микрозайма был зафиксирован в Ставропольском крае (11,4 тыс. руб.), Москве (10,4 тыс. руб.) и Ханты-Мансийском автономном округе (9,9 тыс. руб.).

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков констатирует, что после роста в декабре 2022 года средний чек микрозайма упал ниже 9 тыс. руб., до прошлогоднего уровня. «На наш взгляд, снижение данного показателя в последнее время во многом обусловлено сменой тренда в финансовом поведении граждан. После периода потребительской активности они все больше предпочитают сберегательную модель финансового поведения», — полагает господин Волков.

Владимир Зубарев