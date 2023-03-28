Депутаты челябинской гордумы приняли отчет мэра Натальи Котовой за 2022 год

Депутаты челябинской городской думы в ходе заседания сегодня приняли отчет главы Натальи Котовой за 2022 года. Работа мэра признана удовлетворительной, сообщают в представительном органе.

Наталья Котова сообщила, что по итогам 2022 года с учетом корректировки профицит городского бюджета превысил 1 млрд руб. Реализовали мероприятия по семи нацпроектам на сумму свыше 5 млрд руб. В рамках программы «Формирование современной городской среды» в городе за 461,3 млн руб. благоустроили 63 дворовые и девять общественных территорий. Модернизировали 14 объектов коммунальной инфраструктуры, в 17 многоквартирных домах установили индивидуальные узлы управления горячим водоснабжением в связи с выводом из эксплуатации трех аварийных групповых бойлерных. В соответствие к нормам привели 21 пешеходный переход.

Глава города добавила, что в минувшем году в Челябинске зарегистрировали почти 70 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), что на 1,3 тыс. больше, чем в 2021-м. Доля их налоговых поступлений выросла и достигла 15% от всех доходов городского бюджета.