Суд в Академическом районе создадут к 2025 году

Районный суд в Академическом районе Екатеринбурга создадут не позднее 1 марта 2025 года, сообщил депутат Государственной думы от Свердловской области Павел Крашенинников на заседании заксобрания региона. «Академический район фактически как город — 150 тыс. жителей. Мы подготовили закон о создании Академического суда, согласовали его с аппаратом правительства, с Верховным судом»,— рассказал он.

Академический районный суд, по словам депутата, является первым созданным судом в России. Современные районные суды созданы на базе районных народных судов СССР: менялся охват их территорий, названия, количество работающих судей. «Так, чтобы на территории России создавался новый суд, таких историй еще не было», — подчеркнул господин Крашенинников. Помимо суда в Академическом районе появятся собственные органы прокуратуры и МВД.

Напомним, в марте прошлого года депутаты законодательного собрания Свердловской области приняли обращение в Государственную думу с просьбой создать Академический районный суд в Екатеринбурге. Инициатором обращения выступил председатель регионального суда Владимир Дмитриев.

Строительство Академического началось в 2006 году. Распоряжение о создании административного Академического района премьер-министр России Михаил Мишустин подписал в ноябре 2020 года. Все нормативно-правовые акты о создании восьмого района Екатеринбурга вступили в силу с 1 октября 2021 года. В его состав вошли микрорайоны Академический, Широкая Речка, Краснолесье и УНЦ. В результате уменьшились площади Ленинского (с 3,7 га до 2,2 га) и Верх-Исетского (с 25,1 га до 21,9 га) районов.

Господин Крашенинников отметил, что создание своего суда в Академическом освободит Ленинский и Верх-Исетский районные суды от рассмотрения споров в Академическом районе, что устранит возникновение спорной юрисдикции.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте

Василий Алексеев