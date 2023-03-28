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Пермская компания «Меридиан» обновила оборудование крупному российскому производителю продуктов питания

«Меридиан» – пермский производитель промышленного оборудования – внедрил автоматизированную линию по укладке готовой продукции в гофрокороба крупному изготовителю продуктов питания. Как сообщили в «Меридиане», российская компания занимается выпуском томатной, овощной и кондитерской продукции. Автоматизация позволила предприятию нарастить объем продукции и сократила ее себестоимость.

За последние три года спрос на автоматизированное оборудование в промышленности значительно вырос, отмечают в «Меридиане», основываясь на внутренней статистике. Новые технологии, оборудование и решения приводят к положительным результатам и увеличивают прибыль предприятия. Оптимизация внутренних механизмов позволит бизнесу работать с наименьшими издержками. Внедрение новых технологий – один из залогов успеха развития производства и повышения эффективности.

«Меридиан» – компания с многолетним опытом в области разработки и интеграции технических решений для промышленных предприятий. Специалисты «Меридиана» помогают заказчикам не только оснащать производственные площадки самым современным и высокотехнологичным оборудованием, но и сокращать затраты за счет установки автоматизированных и роботизированных комплексов на действующем производстве. Опыт предприятий, установивших такое оборудование, показывает, что это верное направление, повышающее конкурентоспособность.

ООО "Меридиан"

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