Требование к новосибирскому аквапарку на 1,3 млрд рублей не удалось продать за 9% от долга

Торги по продаже права требования к ООО «ВДТ строй» (владеет новосибирским аквапарком «Аквамир») на 1,28 млрд руб. не состоялись из-за отсутствия покупателей.

Актив был выставлен на продажу в форме публичного предложения в декабре 2022 года. Начальная цена составляла 1,16 млрд руб. К марту она снизилась до минимальных 115,6 млн руб. – 9% от суммы долга компании.

Аквапарк «Аквамир» площадью 35 тыс. кв. м был построен в 2016 году. Инвестиции в проект превысили 4,5 млрд руб. Компания «ВДТ строй» являлось заказчиком строительства, она признана банкротом в сентябре 2019 года. В здание аквапарка в рамках конкурсного производства планируется выставить на торги.

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Дарья Решетникова