«РБК-Пермь»: разыскиваемый СКР экс-депутат заксобрания находится в Армении

Экс-депутат заксобрания Пермского края Андрей Марков заочно арестован на два месяца. СКР намерен начать процедуру его экстрадиции из Армении, где, по данным силовиков, в настоящее время находится бывший парламентарий. Об этом сообщает портал «РБК-Пермь».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Андрей Марков был депутатом заксобрания Пермского края от партии «Справедливая Россия» в 2006–2014 годах. В 2014 году он стал фигурантом двух уголовных дел, связанных с мошенничеством при возврате НДС. Общая сумма ущерба, по данным следствия, составила около 4 млн руб. Расследование дел было приостановлено в связи с отсутствием Андрея Маркова на территории России. В 2015 году бывший депутат был объявлен в розыск.