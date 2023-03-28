В Челябинской области мусоровозы не могут забирать отходы из-за весеннего бездорожья

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами на большей части Челябинской области – ООО «Центр коммунального сервиса» заявил о трудностях с проездом мусоровозов к контейнерным площадкам в ряде муниципалитетов. Это связано с активным таянием снега и отсутствием дорог с твердым покрытием, сообщает пресс-служба компании.

На прошлой неделе регоператор зафиксировало более 200 случаев, когда мусоровозы не смогли подъехать к точкам сбора отходов из-за размытых грунтовых дорог. Наиболее сложная ситуация наблюдается на юге: в Варненском, Карталинском, Агаповском, Нагайбакском, Верхнеуральском районах и в частном секторе Магнитогорска. При этом проблемные контейнерные площадки есть и в городах, в том числе в Челябинске, Копейске и Троицке. В карабашском кластере сложности с вывозов отходов возникают в Кусинском районе. В челябинском кластере проблемы есть в селах Малое и Большое Шумаково, Петровское Увельского района.

«Сложные дорожные условия напрямую влияют на график вывоза отходов, а в некоторых случаях делают проезд коммунальной техники невозможным. Информация о всех проблемных ситуациях фиксируется и передается в органы местного самоуправления. После приведения дорог в проезжее состояние вывоз отходов возобновляется в обычном режиме»,– говорят в компании.