Почти 90% купленных новосибирцами авиабилетов – в города России

На маршруты внутри страны пришлось 88% из общего числа купленных на весну-лето новосибирцами авиабилетов, год назад показатель был 90,5%, свидетельствуют данные сервиса путешествий Туту.ру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Почти каждый четвертый билет из Новосибирска оформляют в Москву. Далее по популярности идут Сочи, Санкт-Петербург, Красноярск, Минеральные Воды и Иркутск. Средняя цена полета туда и обратно из Новосибирска в Москву составляет 14 тыс. руб., в Сочи – 20,4 тыс. руб. Из зарубежных направлений у самостоятельных путешественников в лидерах спроса – Кыргызстан, Узбекистан, Казахстан и Таджикистан.

У путешественников из Красноярска, Омска и Тюмени также около 95% бронирований приходится на внутренние направления. Из зарубежных маршрутов востребованы Кыргызстан, Казахстан, Армения, Беларусь, Азербайджан, Узбекистан и Турция.

Из Омска возглавляет топ по попуярности Москва (это примерно каждый третий билет), Сочи (на направление приходится 21% приобретенных билетов) и Санкт-Петербург (15,4%). Также в числе популярных направлений – Сургут, Калининград, Минеральные Воды, Новый Уренгой, Нижневартовск, Салехард и Уфа. Из зарубежных маршрутов востребованы Кыргызстан, Казахстан, Армения, Беларусь, Азербайджан, Узбекистан, Турция.

Из Красноярска каждый пятый билет оформляется в Сочи, примерно такой же спрос на билеты в Москву. Далее по популярности следуют Санкт-Петербург, Иркутск, Новосибирск, Благовещенск, Владивосток, Минеральные Воды, Северо-Енисейский и Норильск. Из зарубежных маршрутов востребованы Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Казахстан, Беларусь, Армения, Турция.

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Лолита Белова