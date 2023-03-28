Суд Петербурга запретил распространять цитату Сартра про антикоммунистов

28 марта в Приморском районном суде Санкт-Петербурга состоялось финальное заседание по рассмотрению иска от городской прокуратуры, требовавшей запретить фразу французского философа Жан-Поля Сартра, в которой он давал негативную оценку антикоммунистам. Процесс длился около десяти месяцев, а последнее заседание прошло за пятнадцать минут, из них пять судья провел в совещательной комнате.

Изначально ответчиками по иску были 42 человека, но к последнему заседанию их количество сократилось до 6 — столько хозяев доменов смогла установить прокуратура. Это связано с тем, что большинство сайтов, на которых была размещена цитата, удалили ее или же были заблокированы Роскомнадзором по иным причинам.

Во время промежуточных заседаний гособвинитель настаивала, что у части сайтов невозможно установить владельцев. На предпоследнем заседании, которое прошло 21 марта, суд вывел из дела коммуниста Алексея Филиппова, которого в 2022 году оштрафовали на 10 тыс. руб. по ст. 20.3.1 КоАП о разжигании ненависти и вражды за публикацию цитаты на своей странице во «ВКонтакте». Филиппов удалил запись со своей страницы, и прокуратура решила снять претензии.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Жан-Поля Сартра снова вызвали в суд».

Екатерина Рязанова, Санкт-Петербург