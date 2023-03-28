В горах Кубани объявили штормовое предупреждение из-за лавиноопасности

В горах Краснодарского края действует штормовое предупреждение из-за лавиноопасности. Об этом сообщила пресс-служба краевого МЧС.

Как отмечается в сообщении ведомства, с 18:00 28 марта по 18:00 30 марта 2023 года в горах Краснодарского края, кроме города Сочи, выше 1,5 тыс. метров лавиноопасно. Краевое МЧС рекомендует жителям не выходить в горы в снегопад и непогоду и следить за изменениями погоды. Находясь в горах, необходимо избегать мест возможного схода лавин, они чаще всего образуются на склонах крутизной более 30 градусов, а при крутизне более 45 градусов лавины сходят практически при каждом снегопаде. В любую погоду не следует переходить (пересекать) лощины со склонами более 30 градусов, а после снегопада переходить лощины с крутизной склонов более 20 градусов можно лишь через два-три дня, отмечают в МЧС.

При попадании в зону схода лавины необходимо бежать в сторону. Если вас захлестнуло лавиной — делайте широкие движения так, будто вы плывете, чтобы удерживаться на поверхности. Лавина прошла — двигайте руками и ногами так, чтобы расчистить воздушный карман. Спасатели также просят не кричать, чтобы сберечь дыхание и сохранять спокойствие. Звать на помощь необходимо, если явно слышно голоса людей, откапывающих вас.

Олег Исаев

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