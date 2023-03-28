«РИА Новости»: владельцев «Батенька, да вы трансформер» подозревают в уклонении от уплаты налогов

Правоохранительные органы проверяют деятельность издательского дома (ИД) «Мамихлапинатана» на предмет уклонения от уплаты налогов и сокрытия средств, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник. По данным ЕГРЮЛ, компания была ликвидирована в начале февраля 2023 года, ИД управлял изданием «Батенька, да вы трансформер».

Как утверждает собеседник агентства, на счет компании должно было поступить более 2 млн руб., но «неустановленные лица из числа руководителей издания сделали так, чтобы этого не произошло». Общая сумма задолженности компании по платежам якобы превышает 11 млн руб.

«Мамихлапинатана» был основан журналистами Егором Мостовщиковым и Антоном Ярошем. Ему также принадлежал портал Breaking Mad и онлайн-радиостанция «Глаголев FM».