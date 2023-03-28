РЖД запустят двухэтажный поезд из Уфы до Имеретинского курорта

С 27 мая из Уфы начнет курсировать двухэтажный поезд на юг России, сообщили в Telegram-канале РЖД. Маршрут предусматривает остановки на станциях Самары, Саратова, Волгограда, Краснодара, Туапсе, Сочи, Адлера и так далее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ильяс Бекмансуров Фото: Ильяс Бекмансуров

Поезд, уточнили в РЖД, оборудован кондиционерами, современными туалетами, индивидуальными розетками и магнитными ключ-картами для доступа в купе. В одном из вагонов имеется подъемное устройство для инвалидной коляски и купе увеличенной площади, оборудованное для маломобильных пассажиров.

Майя Иванова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте