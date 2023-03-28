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обновлено 12:30

«Амкар» готов бороться за выход в первую лигу

Во вторник состоялась пресс-конференция ФК «Амкар Пермь», посвященная возобновлению сезона во второй лиге. Были подведены итоги сборов и зимнего трансферного окна. По словам главного тренера команды Рустема Хузина, все запланированные задачи были выполнены, подписаны два новых нападающих и на сегодняшний день коллектив готов к началу официальных игр.

Фото: пресс-служба ФК «Амкар»

Фото: пресс-служба ФК «Амкар»

Также был представлен новый партнер команды — букмекерская компания LEON. Она получила статус официального партнера клуба до конца сезона. По спонсорскому соглашению, логотип букмекера появится на игровой форме футболистов и в брендинге стадиона. Партнеры планируют делать упор на диджитал-направление: болельщиков ждут активности в соцсетях и медиа. Кроме того, было объявлено о подготовке еще одного соглашения с одной из крупных IT-компаний.

Президент ФК «Амкар» Валерий Чупраков еще раз подтвердил твердое стремление команды к цели — в этом году выйти в первый дивизион отечественного футбола. «Для этого есть все возможности»,— заверил господин Чупраков.

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