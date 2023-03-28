Пассажиры приземлившегося на лед Байкала самолета рассказали, что решили пообедать на Ольхоне

Сотрудники «Заповедного Прибайкалья» столкнулись с необычным для себя инцидентом — легкомоторный самолет приземлился на льду Байкала у острова Ольхон. Как выяснилось, летевшие из Новосибирска граждане планировали пообедать на священном острове. Как рассказали в учреждении, на практике несогласованное «приводнение» на акваторию в границах особо охраняемой природной территории — нацпарка — произошло впервые.

Снижающийся самолет заметили инспекторы, которые патрулировали местность. Они незамедлительно отправились к месту вероятной посадки, чтобы выяснить, зачем судно пытается сесть на льду озера в черте нацпарка.

«Граждане пояснили, что следуют из Новосибирска, а на острове Ольхон у них была запланирована остановка на обед. Пришлось объяснять, что нахождение транспортного средства на льду акватории пролива Малое Море, в границах ООПТ и вне действующей переправы является нарушением действующего законодательства. Составлен протокол по ст. 8.39 Административного кодекса. Нарушители покинули границы Прибайкальского национального парка по нашему требованию сразу после оформления соответствующих документов»,— рассказал заместитель начальника отдела охраны территорий ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Евгений Рыжов.

Как отмечают сотрудники, появление любого воздушного судна может нанести серьезный ущерб природе Ольхона и его акватории, в том числе редким и краснокнижным представителям фауны.

Антон Ерошенко, Иркутск