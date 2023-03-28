В Омске дело серийного насильника, которому удавалось скрываться 12 лет, передано в суд

В Омске завершено расследование уголовного дела по статье об изнасиловании, которое было возбуждено еще в 2010 году. Следователями установлена причастность 63-летнего задержанного к семи эпизодам.

По данным правоохранителей, все преступления объединял один способ их совершения - фигурант проникал в квартиры потерпевших через форточку. Предварительно он долго наблюдал за жертвами, изучал их распорядок дня и поведение, семейное положение, запоминал планировку квартир. Чтобы женщины не могли его запомнить светил фонариком в лицо, говорится в сообщении регионального СУ СКР. Уходил он тоже через форточки или открытые окна. «Женщинам у которых были дети, он угрожал, понимая, что мать, оказавшись в безвыходной ситуации, согласится на все, лишь бы обезопасить ребенка», - уточняют в ведомстве.

Для раскрытия преступлений была создана следственно-оперативная группа из числа наиболее опытных следователей и оперативных сотрудников полиции. Причастность мужчины к изнасилованиям удалось установить в результате расследования другого уголовного дела. В августе 2022 года обвиняемый, проникнув в офисное помещение через форточку окна на первом этаже, похитил из сейфов 600 тыс. руб. В ходе экспертизы потожировых следов на ножницах, которыми он пользовался во время преступления, генотип совпал с ранее выявленными. Подозреваемый был задержан, вину он отрицал. Однако потерпевшие женщины опознали обвиняемого.

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Лолита Белова