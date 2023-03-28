В Удмуртии хотят ввести мораторий на изменения законодательства, ухудшающие положение бизнеса

В Удмуртии могут ввести мораторий на два года на внесение изменений в региональное законодательство, которое ухудшало бы положения бизнеса. Первый заместитель председателя правительства республики Константин Сунцов во время выступления в госсовете республики с докладом о работе экономического блока дал поручение министерству экономики проработать этот вопрос.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии

Кроме того, он попросил минэкономики в кратчайшие сроки разработать норму автосогласования «любого инвестпроекта, который не требует вложения бюджетных средств в реализацию и не несет экологических рисков».

К такому решению, по словам господина Сунцова, его подвели перегибы на местах. Он отметил, что бизнес находится под беспередентным внешним санкционным давлением, но сталкивается и с давлением внутренним. Он привел несколько примеров перегибов на местах, которые экономическим блоком уже отработаны. В частности, в одном из районов инвестору выдали список требований из более 100 положений, включая необходимость представить вырезки из журналов и газет о деятельности компании. «У банков нет такого количества требований. Остается вопрос: эти вырезки прибить или приклеить»,— добавил первый вице-премьер.

Есть случаи отказа инвесторам в реализации их проектов без объяснения причин. В одном из городов Удмуртии депутатская комиссия подготовила решение, в случае поддержки которого закрылось бы 109 организаций торговли и общественного питания, больше 1 тыс. человек потеряли рабочие места, а бюджет недополучил бы больше 400 млн руб. налогов. По словам господина Сунцова, глава города вовремя убедил депутатов отказаться от этой инициативы.

«Во всех перечисленных мною случаях ответственны государевы люди, которые тратили время, силы, нервы наших предпринимателей, собирали кучу совещаний. Вы знаете генеральную линию нашего президента: "Оставьте бизнес в покое". Поэтому произошла отмена проверок на 8 лет до 2030 года. Выходит, что у кого-то какая-то своя линия? Такие действия могут подвести бизнес, так что он может закрыться и не открыться. На него и снаружи вражина давит, а он держится, но и внутри некоторые деятели норовят подножку подставить, чтобы совсем добить»,— отметил первый вице-премьер.

Он обратился к депутатам госсовета, среди которых тоже есть представители бизнеса, чтобы они разъясняли на местах о важности не препятствовать работе предпринимателей.

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