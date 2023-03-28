Выступление DJ Smash на Дне города оценили в 1 млн рублей

Гонорар Андрея Ширмана (DJ Smash) за часовое выступление на Дне города составит 1 млн руб. Об этом сообщает портал Properm.ru со ссылкой на данные контракта, заключенного городским властями с музыкантом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Ранее стали известны гонорары других исполнителей, которые выступят на праздновании Дня города 12 июня 2023 года: певцу Ивану Дмитриенко заплатят 1,7 млн руб. за 50-минутное выступление. Экс-солист группы «Чай вдвоем» Денис Клявер получит 1 млн руб. за 50-минутную программу. Певец Александр Айвазов заработает 312 тыс. руб. за получасовое выступление.

Хедлайнером концертной программы, запланированной в рамках празднования Дня города Перми в этом году, станет российская поп-певица Юлия Зиверт, выступающая под псевдонимом Zivert. Также на праздники запланировано выступление певицы Татьяны Овсиенко, исполнителя Вани Дмитриенко и группы «Иванушки International». Основная концертная площадка будет организована на эспланаде, перед Театром-Театром. Затем артисты дадут концерты в разных районах города.