Аллея сухих фонтанов появится в Загородном парке Самары после реконструкции

Более 80 концепций реконструкции Загородного парка было предложено по итогам открытого конкурсного отбора. Лучшие предложения будут учтены в конечном проекте реновации площадки. Они в числе прочего предлагают введение ряда новшеств на территории Загородного парка. Об этом сообщает региональное правительство.

«Обновление коснется входной группы. Неподалеку от входа посетителей встретит аллея сухих фонтанов. Далее планируют разместить детскую площадку и спортивную зону»,– говорится в сообщении.

Еще один фонтан, чашу для купания, планируется обустроить рядом с конным манежем. В числе прочего на склоне на территории Загородного парка будет организована зона для катания на лыжах. Также будет вновь построен подъемник-фуникулер.

Кроме того, на склоне будет оборудован амфитеатр и смотровая площадка. В проекте объект представлен как мост-кольцо.

Помимо этого, вместо крутой лестницы, которая была раньше, в парке сделают зигзагообразный пандус. В перспективе от входа в парк до пляжа планируется запустить гольф-кары. Ранее сообщалось о том, что траты на проект реконструкции Загородного парка выросли до 40,7 млн руб.

Георгий Портнов