На ремонт кабинетов в здании Курултая Башкирии направят до 8 млн рублей

ГКУ «Хозяйственное управление» на аукционе 5 апреля выберет подрядчика ремонта кабинетов и коридора седьмого этажа здания Курултая Башкирии на улице Заки Валиди, 46, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта определена в 8,24 млн руб. Его профинансирует бюджет республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Работы необходимо выполнить до 15 июня. Подрядчик должен провести отделочные, сантехнические, электромонтажные работы. Дороже всего обойдутся отделочные работы — 4,9 млн руб., дешевле — ремонт санузла кабинета №706 (303,5 тыс. руб.).

Майя Иванова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте