Западно-Сибирский НОЦ за год внедрил исследований на 1 млрд рублей

За 2022 год объем исследовательских работ, проведенных Западно-Сибирским межрегиональным научно-образовательным центром (НОЦ), которые завершились изготовлением и испытаниями опытных образцов, превысил 1 млрд руб. Об этом на заседании Наблюдательного совета ЗапСибНОЦ заявил генеральный директор Агентства развития научно-образовательных проектов Денис Неустроев.

Всего были разработаны и переданы для внедрения в производство более 160 технологий и образцов высокотехнологичной продукции. Например, в результате работы ученых ЗапСибНОЦ была улучшена технология выращивания посадочного материала осетровых рыб, проведена цифровизация системы бесштанговой добычи нефти. Кроме того. было получено 32 патента на исследования.

Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что ЗапСибНОЦ продолжит сотрудничество с предприятиями и наукоемким бизнесом в сфере создания и внедрения технологий.

Западно-Сибирский НОЦ был создан при поддержке Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов на базе нескольких университетов регионов «тюменской матрешки». Всего в него входят 11 вузов, 15 научных центров, 10 предприятий, пять институтов развития.

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