ВС Башкирии отказался помещать Бориса Беляева и Рамзиля Кучарбаева под домашний арест

Верховный суд Башкирии установил вице-премьеру республики — министру ЖКХ Башкирии Борису Беляеву и главе минстроя региона Рамзилю Кучарбаеву, обвиняемым в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ) при приемке очистных сооружений в Кумертау в 2017 году, запрет определенных действий сроком на два месяца и обязал их являться в суд самостоятельно. Об этом «Ъ-Уфа» сообщили в Объединенной пресс-службе судов Башкирии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влада Шипилова, Коммерсантъ Фото: Влада Шипилова, Коммерсантъ

Ранее подсудимые находились под домашним арестом, но 15 марта Ленинский райсуд Уфы, где слушается уголовное дело чиновников, изменил меру пресечения, запретив им общаться с другими участниками судопроизводства и покидать место проживания с 20:00 до 08:00. Прокуратура Башкирии, не согласная со смягчением меры пресечения, просила ВС Башкирии вернуть подсудимых под домашний арест.

Венера Хисамова

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